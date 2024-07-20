Руководитель Ред Булл - об авариях Переса: Так не может продолжаться дальше

Австрийская команда все больше склоняется к размышлениям о замене пилота по ходу сезона.

По ходу первого сегмента квалификации Гран-при Венгрии пилот Ред Булл Серхио Перес разбил свой болид, влетев в заграждение. По этой причине Чеко будет стартовать в гонке с 16-го места.

После квалификации руководитель "быков" Кристиан Хорнер не скрывал своего разочарования выступлением 34-летнего мексиканца. Его спросили, не исчерпалось ли у него терпение - Хорнер не исключил возможности замены Чеко по ходу сезона.

"Подобные дискуссии должны проходить внутри команды, а не через СМИ, но ясно, что мы не можем продолжать "идти на одной ноге", - цитирует Хорнера Planet F1.

"Думаю, я проявил большое терпение, но это было последнее, что нужно ему и команде. Теперь нам нужно собрать все воедино, починить машину и посмотреть, чего мы сможем от нее добиться во время гонки".

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В то же самое время советник Ред Булл Гельмут Марко, который всегда был ярым критиком Переса, предположил, что команда обсудит вопрос замены во время летнего перерыва.

"Мы подождем следующей гонки в Спа, а потом примем решение", - сказал австриец.

Ранее напарник Переса по Ред Булл Макс Ферстаппен не смог ответить на вопрос, как он выиграет борьбу у МакЛарен за победу на Гран-при Венгрии.

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