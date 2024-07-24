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Ферстаппену грозит штраф на Гран-при Бельгии

Ред Булл хочет воспользоваться моментом, чтобы относительно безболезненно провести замену компонентов силовой установки.
Сегодня, 12:37
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, с высокой долей вероятности, будет вынужден столкнуться со штрафом на предстоящем Гран-при Бельгии.

На данный момент трехкратный чемпион мира уже использовал по четыре двигателя внутреннего сгорания (ДВС), турбокомпрессора, блока MGU-Hs и MGU-K, а также два блока управляющей электроники и накопителя энергии.

Так как Ферстаппен имеет достаточный запас очков в личном зачете пилотов, австрийская команда раздумывает над тем, чтобы установить в Спа на болид Макса пятый мотор, сообщает RacingNews365.

Это приведет к тому, что нидерландец превысит лимит на количество используемых двигателей, в результате чего он потеряет десять мест на старте гонки.

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На данный момент в личном зачете Ферстаппен опережает на 76 очков ближайшего преследователя в лице Ландо Норриса из МакЛарен.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Бельгии.

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