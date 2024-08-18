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Боттас: Раньше я был роботом, но я рад, что смог избавиться от этого

Финский гонщик рассказал о том, как он сейчас наслаждается жизнью.
Сегодня, 18:53
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Несмотря на то, что он еще не имеет места на стартовой решетке Формулы-1 следующего сезона, Валттери Боттас спокойно смотрит на свое будущее.

Финский гонщик знает, что в Ф1 все может резко измениться, как это произошло с ним в январе 2017 года, когда он в последний момент перешел в Мерседес на место Нико Росберга, который неожиданно для всех завершил карьеру после завоевания чемпионского титула.

Во время работы в немецкой команде Боттас следовал корпоративной линии. Однако после перехода в Заубер 34-летний пилот чувствует себя более свободно и расслабленно, о чем он рассказал в интервью Motorsport.

"Очевидно, что все люди разные. Но я нашел способ позволить себе высмеять себя и не относиться к некоторым вещам слишком серьезно", - сказал Валттери, вспоминая рекламу Uber, в которой он снялся ранее в этом году.

"Конечно, к гонкам я всегда отношусь очень серьезно, но, в конце концов, мы все просто люди. Я чувствую, что важно видеть удовольствие в определенных вещах, особенно в себе".

Источник: Getty Images

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"Наверное, в прошлом я был как робот, но я рад, что мне удалось выйти из этого состояния. Я думаю, что это зрелость и опыт. Мне потребовалось время, чтобы осознать и понять, кто я на самом деле".

"За свою карьеру я уже много раз оказывался в такой ситуации (в ожидании нового контракта), так что для меня в этом нет ничего нового".

"Конечно, иногда это может быть стрессом, но это то, как ты с этим справляешься - для меня на данный момент это волнительно и не слишком напрягает. Это не первое мое родео".

После четырнадцати этапов сезона-2024 Валттери Боттас замыкает личный зачет пилотов, не набрав ни одного очка.

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