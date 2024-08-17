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Леклер похвалил Вассера за изменение культуры в Феррари

Монегаску нравится, как руководитель Скудерии повлиял на команду за полтора года.
Сегодня, 12:05
Шарль Леклер и Фредерик Вассер / Getty Images
Шарль Леклер и Фредерик Вассер / Getty Images

Фредерик Вассер занял пост руководителя Феррари перед стартом сезона-2023, сменив на этой должности Маттиа Бинотто.

И то, как 56-летний француз повлиял на итальянскую команду за это время, воодушевляет Шарля Леклера.

По мнению гонщика, после появления Вассера в Маранелло изменилась культура - ошибки и недостатки теперь признаются быстрее, что приводит к более быстрым решениям и лучшим результатам в целом.

"Я думаю, что у людей больше ответственности, они могут лучше выкладываться на 100% и действительно пользуются доверием Фреда, и это действительно хорошо", - цитирует монегаска Motorsport.

"И Фред всегда был очень хорош в том, чтобы привести людей в наилучшее состояние, чтобы они могли работать с максимальной отдачей. Так что здесь все изменилось, сменился подход ко всему".

Источник: Getty Images

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Хорошим примером этого является неудача с модернизацией днища болида, реализованной после Гран-при Испании.

"Нам потребовалось три или четыре гонки, но все признали слабые стороны того, что мы привнесли в машину. И, возможно, раньше это было не так просто, как сейчас. Так что я думаю, что мы находимся в лучшем положении как команда".

"За последние семь-восемь месяцев перед Барселоной мы добились большого, большого прогресса – Барселона стала исключением. Мы были честны с самими собой и поняли, где мы поступили неправильно. И я уверен, что мы вернемся сильнее".

Ранее Шарль Леклер признал, что нынешнее положение Феррари недопустимо, а потому команде нужно как можно скорее внедрить обновления в болид.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

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