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Автоспорт

Леклер оценил нынешнее положение Феррари, призвав команду к скорейшим обновлениям

Монегаск хочет, чтобы Скудерия как можно быстро после летнего перерыва вернулась в борьбу за победы.
Сегодня, 19:03
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Феррари довольно неплохо провела первые восемь гонок сезона, завоевав при этом две победы.

Однако после этапа в Монако у Скудерии началась серия неудач, связанная с провальными обновлениями болида, которые отбросили ее на четвертое место по скорости среди команд, пропустив вперед МакЛарен и Мерседес.

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Такое положение дел совсем не нравится Шарлю Леклеру, который хочет бороться за победы, а не, в лучшем случае, за третье место.

"Я чувствую, что на данный момент у нас четвертая по скорости машина. Первая половина года для нас была довольно позитивной; но во второй половине мы страдаем немного больше, пытаясь исправить проблемы", - цитирует монегаска официальный сайт Формулы-1.

"Мы просто собираемся перезарядить наши батарейки во время перерыва, вернуться, попробовать и проанализировать. И, надеюсь, на болид как можно скорее будут установлены новые детали, чтобы мы снова боролись за победы".

На данный момент Феррари занимает третье место в Кубке конструкторов, заработав 345 очков после 14 этапов. Шарль Леклер в свою очередь также идет третьим в личном зачете, имея 177 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

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