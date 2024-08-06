iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Уильямс планирует обновления в трех направлениях с прицелом на 2025 год

Команда хочет решить сейчас некоторые проблемы, чтобы иметь больше шансов в следующем сезоне.
Сегодня, 00:54
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Уильямс планирует провести трехэтапную модернизацию болида, чтобы вернуть сезон Формулы-1 2024 года в нужное русло, сообщает Motorsport.

При этом, по информации источника, после этого команда из Гроу намерена сосредоточиться на машине 2025 года.

По сравнению с прошлым сезоном Уильямс сделал шаг назад, не имея хороших шансов побороться за очки.

В связи с этим коллектив запланировал обновления в трех направлениях, которые будут внедрены после летнего перерыва.

Читай также: Риккардо: РБ принимает важные решения, что очень круто

По словам руководителя команды Джеймса Воулза, Уильямс планирует улучшить аэродинамику и подвеску, а также уменьшить вес болида, что было ахиллесовой пятой в первой половине кампании.

На данный момент Уильямс занимает предпоследнее место в Кубке конструкторов, заработав всего четыре очка после четырнадцати этапов, опережая лишь Заубер, который еще не разу не финишировал в очках.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

Статьи по теме

Норрис: Сайнс должен был оказаться в Ред Булл, а не в Уильямсе Норрис: Сайнс должен был оказаться в Ред Булл, а не в Уильямсе
Официально: Сайнс подписал контракт с Уильямс Официально: Сайнс подписал контракт с Уильямс
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: полуфиналы на Олимпиаде-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры00:58
Футбол на Олимпиаде-2024: Испания и Франция вышли в финал, Марокко и Египет сыграют за "бронзу"
Формула 100:54
Уильямс планирует обновления в трех направлениях с прицелом на 2025 год
Бокс00:34
Майк Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком
Европа00:33
Golden Boy-2016 вернулся в Бенфику
Олимпийские игры00:16
Олимпийские игры-2024: Ковтун принес Украине второе "серебро"
Олимпийские игры00:12
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай снова обошел США, Украина опустилась на одну позицию
Европа00:08
Жирона объявила об аренде игрока Барселоны
Олимпийские игры00:03
Шведский легкоатлет побил собственный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Вчера, 23:41
Европа23:41
Болонья отказалась от Хуммельса, которым продолжают интересоваться Рома и Милан
Другие страны23:40
Невероятная удача: Месси дал автограф за рулем машины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK