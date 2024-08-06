Уильямс планирует обновления в трех направлениях с прицелом на 2025 год

Команда хочет решить сейчас некоторые проблемы, чтобы иметь больше шансов в следующем сезоне.

Уильямс планирует провести трехэтапную модернизацию болида, чтобы вернуть сезон Формулы-1 2024 года в нужное русло, сообщает Motorsport.

При этом, по информации источника, после этого команда из Гроу намерена сосредоточиться на машине 2025 года.

По сравнению с прошлым сезоном Уильямс сделал шаг назад, не имея хороших шансов побороться за очки.

В связи с этим коллектив запланировал обновления в трех направлениях, которые будут внедрены после летнего перерыва.

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По словам руководителя команды Джеймса Воулза, Уильямс планирует улучшить аэродинамику и подвеску, а также уменьшить вес болида, что было ахиллесовой пятой в первой половине кампании.

На данный момент Уильямс занимает предпоследнее место в Кубке конструкторов, заработав всего четыре очка после четырнадцати этапов, опережая лишь Заубер, который еще не разу не финишировал в очках.

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