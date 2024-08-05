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Риккардо: РБ принимает важные решения, что очень круто

Австралиец расхвалил свою команду за организационное развитие.
Сегодня, 17:59
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

В середине 2023 года Даниэль Риккардо вернулся в команду РБ, которую он представлял в 2012 и 2013 годах, когда она называлась Торо Россо.

За годы, прошедшие с тех пор, команда дважды меняла название, а также отошла от своего прежнего имиджа юниорской команды, где молодые гонщики развивали свои навыки на фоне возможности перехода в старшую команду Ред Булл.

Еще одно ключевое изменение произошло в конце 2023 года, когда многолетний руководитель команды Франц Тост решил уйти в отставку.

Впоследствии Лоран Мекис занял эту должность в 2024 году, Питер Байер стал генеральным директором, Алан Пермейн был назначен гоночным директором, а Тим Госс станет техническим директором в октябре.

"Все действительно по-другому. Легко провести ребрендинг и сказать, что у нас новый внешний вид, и то, и это, но ваши действия должны соответствовать", — цитирует Риккардо официальный сайт Формулы-1.

"Лоран, Питер, Алан, многие ребята, которые пришли, сделали это. Дело не в том, что то, что происходило в прошлом с Францем в этом примере, было неправильным, но перемены иногда полезны".

Источник: Getty Images

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"Вы приносите новые идеи. Они все провели время в других командах, организациях, и да, это просто новый взгляд на вещи. Я думаю, их намерения и то, как они это делают, заставили людей встать и сказать: "Ладно, это уже не юниорская команда".

И такой переход к более взрослому статусу команды очень по душе 35-летнему австралийцу.

"Мы принимаем серьезные решения, идем на риск и ставим перед собой высокие цели, которые, как мы реально думаем, мы можем достичь".

"Так что это круто. Приятно это видеть. Я, наверное, тоже в каком-то смысле честен с собой: если бы это все еще было похоже на юниорскую команду, я бы не чувствовал себя здесь комфортно".

РБ еще не определился со своим составом гонщиков на 2025 год: в качестве пилота на следующий год был подтвержден лишь Юки Цунода. В то же самое время судьба Риккардо остается неопределенной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо

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