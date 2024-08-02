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Автоспорт

Техдиректор Ред Булл: Не знаю, остались ли у нас сильные стороны

Команда недовольна текущим состоянием болида.
Вчера, 21:50
Пьер Ваше / Getty Images
Пьер Ваше / Getty Images

Технический директор Ред Булл Пьер Ваше признал, что команда ожидала большего от себя в этом сезоне.

"Быкам" удалось достичь прогресса в медленных поворотах, но при этом они стали отставать в быстрых, к тому же и старые проблемы болида никуда не делись.

"Без сомнения, мы улучшили машину в сравнении с прошлым годом, хотя в каких-то областях прибавили не так, как ожидали. Особенно в быстрых поворотах – мы ожидали большего. Даже если не смотреть на соперников, а ориентироваться лишь на себя, мы ожидали большего.

Сильные и слабые стороны? Не знаю, остались ли у нас сильные стороны! Пожалуй, мы серьезно прибавили в средне- и низкоскоростных поворотах в сравнении с прошлым сезоном.

Если сравнивать с соперниками, теперь мы не так хороши в быстрых поворотах, как в прошлом году – тогда мы были очень сильны. Наконец, по-прежнему есть очевидная слабость при прохождении поребриков, но так было и раньше. В этом плане мы не совершили ожидаемый шаг вперед", - цитирует Ваше Motorsport.

Ранее также сообщалось, кого Ауди планирует взять вторым пилотом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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