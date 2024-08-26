Вольфф - о Шумахере: Мы не видели настоящего Мика

Руководитель Мерседес Тото Вольфф считает, что Мик Шумахер заслуживает на второй шанс.

Такие комментарии инженер дал после того, как появились слухи о возможном контракте Мика с Уильямс.

Джеймс Воулз может сменить Логана Сарджента, и шумахер является одним из претендентов на кокпит. Также рассматривается кандидатура Лиама Лоусона.

Однако Вольфф уверен, что Шумахер стоит дать еще один шанс, ведь он все еще не показал все, на что способен.

"Я бы очень надеялся, что Мик получит шанс, ведь мы не видели настоящего Мика. Ты не побеждаешь в Ф-4, Ф-3 и Ф-2, чтобы потом не проявить себя в Ф-1. Считаю, он заслуживает шанс.

Мы будем рады, если появится возможность в Уильямс. Но это решение Джеймса Воулза", – заявил Тото.

Ранее также сообщалось, что у Хаас возникли большие осложнения.

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