Хаас не смог забрать болиды и оборудование из Нидерландов из-за проблем с российской компанией

Американцы все никак не могут закрыть все вопросы по поводу спонсорских денег.

Гран-при Нидерландов прошел для Хаас достаточно неплохо: несмотря на 18-е место Кевина Магнуссена, команда может похвалиться 11-м местом на финише в исполнении Нико Хюлькенберга.

Однако, как и было объявлено ранее, у американского коллектива возникли проблемы. Как сообщает Motorsport, Хаас не смог вывезти из Зандворта свои болиды и оборудование.

Это произошло в результате судебного иска бывшего титульного спонсора команды "уралкалий", которому Хаас должен вернуть 9 миллионов долларов.

Компания с болот считает, что Хаас не предпринимал никаких попыток вернуть деньги до тех пор, пока не появилась угроза конфискации активов.

Хаас в свою очередь утверждает, что оплата была произведена в пятницу вечером, а владелец команды Джин Хаас заявил в воскресенье днем, что "теперь все улажено".

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Однако, поскольку средства были отправлены в пятницу, сообщается, что они не были переведены на счет на Ближнем Востоке из-за задержек на выходных.

По информации источника, "уралкалий" заявил, что средства до сих пор не поступили на счет компании.

Таким образом постановление нидерландского суда остается в силе - Хаас не может вывезти оборудование в Монцу, где 1 сентября пройдет Гран-при Италии.

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