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Норрис: Было приятно, когда я проезжал мимо Ферстаппена

Победитель Гран-при остался доволен своим выступлением, несмотря на провал на старте.
Вчера, 22:38
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот МакЛарен Ландо Норрис во второй раз в своей карьере стал победителем Гран-при, выиграв гонку в Нидерландах.

Британец рассказал, что ему очень понравился заезд и то, как вел себя его болид на трассе.

"Я бы не сказал, что гонка была идеальной, снова из-за первого круга. Но потом темп был очень сильным, машина сегодня была невероятная", - приводит слова Ландо официальный сайт Формулы-1.

"Я комфортно себя чувствовал, подтянулся и прошел Макса (Ферстаппена), что было главным, и просто завоевал победу. Честно говоря, это была довольно простая гонка. Все еще сложная, но очень приятная".

Источник: Getty Images

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На вопрос, чувствовал ли Ландо уверенность в своей победе после того, как он прошел Ферстаппена, Норрис признал, что верил в то, что победа возможна гораздо раньше.

"На самом деле, с самого начала, вероятно, на 5, 6, 7 круге. Я ожидал, что Макс начнет давить и создаст небольшой отрыв, но он этого не сделал. Поэтому с этого момента я знал, что нас ждет хороший бой".

"Но его темп, казалось, продолжал падать, а мой темп становился лучше, так что в машине было приятное ощущение, особенно когда я проезжал мимо него".

Ранее пилот Феррари Шарль Леклер поделился впечатлениями от своего третьего места в Нидерландах, выразив приятное удивление от результата.

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