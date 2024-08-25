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Гран-при Нидерландов стал для Ферстаппена 200-м в карьере

К сожалению фанатов трехкратного чемпиона мира, он не смог отметить это событие победой в домашней гонке.
Сегодня, 20:32
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Для пилота Ред Булл Макса Ферстаппена прошедший Гран-при Нидерландов стал юбилейным.

Как сообщает Формула-1, домашний этап в Зандворте стал для нидерландского гонщика 200-м в карьере.

Причем трехкратный чемпион мира достиг этой отметки в 26-летнем возрасте.

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Впервые на стартовой решетке "королевских гонок" Ферстаппен оказался во время Гран-при Австралии в 2015 году.

Тогда 17-летний Макс побил рекорд экс-пилота Торо Россо Хайме Альгерсуари, став самым молодым гонщиком, вышедшим на старт гонки. Этот рекорд принадлежит ему до сих пор.

Напомним, что Макс Ферстаппен финишировал вторым на Гран-при Нидерландов-2024, который завершился победой Ландо Норриса из МакЛарен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов

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