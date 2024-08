Гран-при Нидерландов стал для Ферстаппена 200-м в карьере

Для пилота Ред Булл Макса Ферстаппена прошедший Гран-при Нидерландов стал юбилейным.

Как сообщает Формула-1, домашний этап в Зандворте стал для нидерландского гонщика 200-м в карьере.

Причем трехкратный чемпион мира достиг этой отметки в 26-летнем возрасте.

Yet another incredible milestone for Max Verstappen, at just 26 years old!



