Гран-при Нидерландов стал для Ферстаппена 200-м в карьере

К сожалению фанатов трехкратного чемпиона мира, он не смог отметить это событие победой в домашней гонке.

Для пилота Ред Булл Макса Ферстаппена прошедший Гран-при Нидерландов стал юбилейным.

Как сообщает Формула-1, домашний этап в Зандворте стал для нидерландского гонщика 200-м в карьере.

Причем трехкратный чемпион мира достиг этой отметки в 26-летнем возрасте.

Yet another incredible milestone for Max Verstappen, at just 26 years old!



200 Grands Prix, and what better place to do it than your home race? 💯💯#F1 #DutchGP pic.twitter.com/01yXAXcpyZ — Formula 1 (@F1) August 25, 2024

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Впервые на стартовой решетке "королевских гонок" Ферстаппен оказался во время Гран-при Австралии в 2015 году.

Тогда 17-летний Макс побил рекорд экс-пилота Торо Россо Хайме Альгерсуари, став самым молодым гонщиком, вышедшим на старт гонки. Этот рекорд принадлежит ему до сих пор.

Напомним, что Макс Ферстаппен финишировал вторым на Гран-при Нидерландов-2024, который завершился победой Ландо Норриса из МакЛарен.

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