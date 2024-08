Норрис "проспал" старт, но отыгрался и выиграл Гран-при Нидерландов

В воскресенье, 25 августа, в Зандворте состоялся Гран-при Нидерландов, ставший первым этапом Формулы-1 после летнего перерыва.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен не смог победить у себя дома, проиграв, по сути, без шансов Ландо Норрису из МакЛарен. Компанию им на подиуме внезапно составил представитель Феррари Шарль Леклер.

После этого заезда МакЛарен должен заставить Норриса отрабатывать реакцию на старте. В Зандворте британец шестой раз из шести возможных проиграл старт, будучи победителем квалификации.

Ферстаппен очень легко прошел оппонента еще до первого поворота и это было в некоторой степени даже хорошо, ведь по темпу в квалификации "оранжевые" превзошли "быков".

Пример своего напарника наследовал и Оскар Пиастри, зато Мерседес и Феррари смогли отыграть позиции. Сайнс и Хэмилтон понемногу прорывались вперед к группе лидеров.

Ферстаппен все никак не мог оторваться от Норриса, который на 17-м круге начал намекать на атаку. Спустя всего один круг Ландо на прямой старт-финиш просто объехал Макса - вот настолько МакЛарен был сегодня быстрее.

К тому же, всего за два круга Норрис оторвался от соперника на 2 секунды, после чего начал развивать преимущество.

Вскоре начались пит-стопы, где хочется отметить Скудерию: итальянцы четко сработали с Леклером, что позволило ему отыграть позицию у Расселла за счет андерката.

В боксы съездили практически все гонщики. Среди лидеров на трассе остались лишь Пиастри и Сайнс. Причем австралиец был одним из последних, кто поехал за новой резиной (казалось, что команда про него просто забыла).

Даже пит-стопы не позволили Ферстаппену приблизиться к Норрису - это был тот день, когда нидерландец ничего не мог поделать с ситуацией на треке.

Примерно за 20 кругов до конца гонки Мерседес зачем-то позвал Расселла за новой резиной. Джордж шел пятым, но из-за этого решения он проиграл позицию не только Сайнсу, но и Пересу.

Расселлу поставили софт, но он не позволил ему не только вернуться в борьбу, но и даже заработать дополнительный балл за самый быстрый круг. К концу заезда пилот Мерседес даже начал терять темп, так что будет интересно послушать, как команда объяснит то, что произошло.

Зато Норрис на последнем круге на изношенной резине умудрился установить лучший круг, что в сумме с победой (второй в карьере) позволило ему немного сократить отставание от Ферстаппена в личном зачете. Он же стал лучшим гонщиком дня по версии болельщиков.

МакЛарен проигрывает Ред Булл в Кубке конструкторов всего 30 очков (привет Чеко Пересу).

Можно отметить выступление Пьера Гасли, который практически весь заезд провел в ТОП-10 и сумел финишировать девятым. Очередной раз худшей командой Гран-при стал Заубер, но это уже ни для кого не сюрприз.

Итоговая классификация

Источник: Formula 1/formula1.com

Уже через неделю Формула-1 посетит Монцу, где состоится Гран-при Италии. Там у МакЛарен могут возникнуть проблемы, о чем говорила сама команда. Зато, может быть, при домашних трибунах поедет Феррари.

