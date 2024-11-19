Боруссия Дортмунд хочет подписать Беллингема
Младший брат Джуда может пойти по его стопам.
Дортмундская Боруссия собирается усилить свой состав братом Джуда Беллингема Джобом.
Как сообщает близкий к «шмелям» журналист Патрик Бергер, немецкий топ-клуб внимательно следит за Беллингемом-младшим.
Руководство Боруссии сохранило хорошие отношения с семьей футболистов благодаря пребыванию Джуда в клубе.
Джоб может стоить дортмундцам примерно 25 млн фунтов.
Полузащитник отыграл 13 матчей за Сандерленд в текущем сезоне, забив 2 гола и отдав 1 ассист.
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