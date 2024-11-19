iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Боруссия Дортмунд хочет подписать Беллингема

Младший брат Джуда может пойти по его стопам.
Сегодня, 21:08
Джоб Беллингем / Getty Images
Джоб Беллингем / Getty Images

Дортмундская Боруссия собирается усилить свой состав братом Джуда Беллингема Джобом.

Как сообщает близкий к «шмелям» журналист Патрик Бергер, немецкий топ-клуб внимательно следит за Беллингемом-младшим.

Руководство Боруссии сохранило хорошие отношения с семьей футболистов благодаря пребыванию Джуда в клубе.

Джоб может стоить дортмундцам примерно 25 млн фунтов.

Полузащитник отыграл 13 матчей за Сандерленд в текущем сезоне, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Гол Гирасси принес Боруссии Д волевую победу над РБ Лейпциг Гол Гирасси принес Боруссии Д волевую победу над РБ Лейпциг
Вольфсбург победил "обескровленную" Боруссию Дортмунд в Кубке Германии Вольфсбург победил "обескровленную" Боруссию Дортмунд в Кубке Германии
Боруссия Дортмунд неожиданно проиграла аутсайдеру Бундеслиги Боруссия Дортмунд неожиданно проиграла аутсайдеру Бундеслиги
Реал совершил зрелищный камбэк в матче-повторе прошлого финала Лиги чемпионов против Боруссии Реал совершил зрелищный камбэк в матче-повторе прошлого финала Лиги чемпионов против Боруссии
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" завершат групповой этап Лиги наций поединком с Албанией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа23:13
"Омерзительно": Кассано прокомментировал назначение Раньери в Рому
Европа22:58
Гвардиола согласовал условия нового контракта с Ман Сити
Другие страны22:45
Кривцов и Месси остались без главного тренера
Европа22:36
Зинченко забил юбилейный гол за сборную
Лига наций22:19
Албания - Украина: видео голов и обзор матча Лиги наций
Украина22:12
Молодежная сборная Украины завершила отбор к Евро с нулем очков
Европа21:50
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций: Украина узнает своих соперников
Лига наций21:34
Албания - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Европа21:27
Молодежная сборная Украины сыграла вничью со сверстниками из Италии
Украина21:12
Сборная Украины показала особую футболку, посвященную войне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK