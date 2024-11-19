Боруссия Дортмунд хочет подписать Беллингема

Младший брат Джуда может пойти по его стопам.

Дортмундская Боруссия собирается усилить свой состав братом Джуда Беллингема Джобом.

Как сообщает близкий к «шмелям» журналист Патрик Бергер, немецкий топ-клуб внимательно следит за Беллингемом-младшим.

Руководство Боруссии сохранило хорошие отношения с семьей футболистов благодаря пребыванию Джуда в клубе.

Джоб может стоить дортмундцам примерно 25 млн фунтов.

Полузащитник отыграл 13 матчей за Сандерленд в текущем сезоне, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!