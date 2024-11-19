Сборная Украины показала особую футболку, посвященную войне

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины проведет решающий матч группового этапа Лиги наций против Албании.

Кроме того, в этот день в стране печальная годовщина - уже 1000 дней Украина ведет оборонительную войну против соседней террористической державы.

В сборной решили посвятить этому событию особый номер - 1000, которая появилась в раздевалке сборной перед решающим матчем.

Соответствующими фото поделилась УАФ, подписав снимок: "1000 дней борьбы и отваги. За Украину".

Напомним, что онлайн трансляция матча Албания - Украина доступна на нашем сайте.

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