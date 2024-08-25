Леклер: Приятно удивлен третьим местом на Гран-при Нидерландов

Монегаск явно не ожидал, что ему удастся оказаться на подиуме в Зандворте.

Одной из сенсаций Гран-при Нидерландов стал Шарль Леклер - пилот Феррари финишировал третьим всего в пяти секундах от Макса Ферстаппена из Ред Булл.

После гонки 26-летний монегаск признался, что он не ожидал такого результата, учитывая выступление Скудерии во время практик и квалификации.

"Я очень, очень удивлен. Я не очень часто доволен третьим местом, но думаю, что сегодня мы можем быть чрезвычайно довольны работой, которую проделали в трудный для команды уик-энд", - цитирует Шарля официальный сайт Формулы-1.

"У нас были трудности, начиная с пятницы и вплоть до самой гонки. В гонке мы набрали темп, реализовали идеальную стратегию, обогнали двух соперников, а затем сумели удержать их позади".

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"Так что это действительно сильная гонка для команды – я очень рад начать вторую половину сезона вот так".

После 15 этапов сезона-2024 Шарль Леклер занимает третье место в личном зачете, заработав 192 очка, отставая от лидера в лице Ферстаппена на 103 балла.

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