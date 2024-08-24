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Автоспорт

Бывший российский спонсор Хаас потребовал изъять активы команды из-за долгов

Команде не позволят вывезти болиды и оборудование из Нидерландов после гонки.
Сегодня, 10:10
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

Бывший спонсор Хаас российская компания "уралкалий" обратилась в нидерландский суд с требованием арестовать активы команды Формулы-1, включая болиды и другое оборудование, из-за невыплаченного платежа, сообщает Motorsport.

Россияне потребовали наложить арест на имущество команды на Гран-при Нидерландов, и предварительное решение было принято в их пользу.

В результате судебные приставы и полиция посетили команду в Зандвоорте в четверг вечером, чтобы продвинуться в решении вопроса и оценить имущество команды.

Хаас никто не помешает выступить в гонке. Но команде сообщили, что ей не разрешат вывезти машины и оборудование из страны после Гран-при до тех пор, пока не будет произведена оплата.

Американцы выступили с заявлением, в котором они объявили о работе с "уралкалием" над завершением перевода средств. При этом команда заявила, что он должна быть уверена, что любые платежи полностью соответствуют санкциям, которые были наложены на различные российские компании.

Источник: Getty Images

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Напомним, что после слушаний в швейцарском арбитражном суде в июне было принято решение о том, что Хаас должен вернуть "уралкалию" часть спонсорского взноса за 2022 год, до того как соглашение между сторонами было аннулировано из-за вторжением россии в Украину.

Хотя суд постановил, что американская команда имела право расторгнуть сделку, он также заявил, что она может оставить себе только часть спонсорского взноса в размере 13 миллионов долларов, выплаченного за сезон.

Таким образом, Хаас было предписано вернуть оставшуюся часть спонсорских выплат, которые были сделаны после 4 марта 2022 года, когда сделка была расторгнута. Предполагается, что эта сумма составила около 9 миллионов.

После того как в прошлом месяце "уралкалий" заявил, что Хаас пропустил июльский срок выплаты денег, российская компания решила на этой неделе обратиться в суд в Нидерландах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

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