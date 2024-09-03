iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Вассер: Впервые вижу ситуацию, когда восемь пилотов могут выиграть гонку

Судьба титулов еще не решена.
Вчера, 21:44
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Руководитель Феррари Фредерик Вассер считает, что судьба чемпионского титула и Кубка конструкторов еще не решена.

Функционер подбил итоги последних побед Феррари, но признал, что нынешний сезон совершенно непредсказуемый и победителем может стать любой.

"Для Феррари и Шарля победа в Монце, победа в Монако – пожалуй, вместе с Имолой это две или три гонки, которые ты хочешь забрать по ходу сезона. Но в конечном счете в Монце распределяют не больше очков, чем в Баку.

С математической точки зрения это просто победа, с эмоциональной – безусловно, нечто очень важное, ведь мы чувствовали огромную поддержку со стороны тифози с начала недели.

Борьба такая плотная – честно говоря, я провел пару лет на пит-уолл, однако впервые вижу в Ф-1 ситуацию, когда восемь пилотов могут выиграть гонку без инцидентов или аварий. Четыре команды способны побеждать или завоевывать подиумы, и расклады меняются от сессии к сессии.

Но можно ожидать, что такое продлится до конца сезона, что будет огромная борьба. И, да, когда такая конкуренция, одна команда может сделать дубль, а другая финишировать на седьмом и восьмом месте", - считает Вассер.

Ранее также ФИА отклонила запрос Феррари и Ред Булл касательно гибких элементов других команд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Де Брюйне отреагировал на летние слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии Де Брюйне отреагировал на летние слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии
Довбик может получить финалиста ЛЧ в одноклубники Довбик может получить финалиста ЛЧ в одноклубники
Стерлинг получил в Арсенале неожиданный номер Стерлинг получил в Арсенале неожиданный номер
Лидер сборной Албании пропустит матч против Украины Лидер сборной Албании пропустит матч против Украины
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Европа23:45
Де Брюйне отреагировал на летние слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии
Европа23:05
Довбик может получить финалиста ЛЧ в одноклубники
Европа22:45
Стерлинг получил в Арсенале неожиданный номер
Европа22:40
Лидер сборной Албании пропустит матч против Украины
Европа22:25
Гендиректор МЮ: Мы смогли провести трансферное окно финансово устойчивым образом
Европа21:59
Моуринью хочет подписать в Фенербахче игрока, который не нужен Челси
Формула 121:44
Вассер: Впервые вижу ситуацию, когда восемь пилотов могут выиграть гонку
Олимпийские игры21:35
Нимченко - серебряный призер Паралимпиады
Олимпийские игры21:19
Яровой с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады
Европа20:59
Трубин: Лига наций не может рассматриваться как товарищеский турнир
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK