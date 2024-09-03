Вассер: Впервые вижу ситуацию, когда восемь пилотов могут выиграть гонку

Руководитель Феррари Фредерик Вассер считает, что судьба чемпионского титула и Кубка конструкторов еще не решена.

Функционер подбил итоги последних побед Феррари, но признал, что нынешний сезон совершенно непредсказуемый и победителем может стать любой.

"Для Феррари и Шарля победа в Монце, победа в Монако – пожалуй, вместе с Имолой это две или три гонки, которые ты хочешь забрать по ходу сезона. Но в конечном счете в Монце распределяют не больше очков, чем в Баку.

С математической точки зрения это просто победа, с эмоциональной – безусловно, нечто очень важное, ведь мы чувствовали огромную поддержку со стороны тифози с начала недели.

Борьба такая плотная – честно говоря, я провел пару лет на пит-уолл, однако впервые вижу в Ф-1 ситуацию, когда восемь пилотов могут выиграть гонку без инцидентов или аварий. Четыре команды способны побеждать или завоевывать подиумы, и расклады меняются от сессии к сессии.

Но можно ожидать, что такое продлится до конца сезона, что будет огромная борьба. И, да, когда такая конкуренция, одна команда может сделать дубль, а другая финишировать на седьмом и восьмом месте", - считает Вассер.

Ранее также ФИА отклонила запрос Феррари и Ред Булл касательно гибких элементов других команд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!