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Автоспорт

Росберг: Расселл в опасности, ведь Мерседес все еще хочет заполучить Ферстаппена

Из-за погони "серебряных стрел" за пилотом Ред Булл британцу есть что терять.
Сегодня, 21:36
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф не скрывал, что его команда пыталась подписать Макса Ферстаппена на 2025 год.

По мнению экс-пилота "серебряных стрел" Нико Росберга, они до сих пор хотят переманить пилота Ред Булл. Поэтому Джордж Расселл не может считать, что его место в Мерседес не находится под угрозой.

"Джордж совсем не в безопасности, потому что Тото все еще хочет Макса. Он будет пытаться снова в 2026 году, потому что "сдаться" не входит в лексикон Тото. Если Макс станет доступен - а я считаю, что это вполне возможно, - то в следующем году Джордж и Кими (Антонелли) будут перестреливаться", - цитирует Росберга Sky Sports.

"На Джорджа оказывается сильное давление, ведь ему есть что терять. Он должен быть номером один в команде, потому что Кими 18 лет, он новичок и находится в ситуации полного давления, так что ситуация для Джорджа непростая".

Ранее Нико Росберг также прокомментировал ситуацию, которая возникла в МакЛарен между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

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