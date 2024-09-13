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Автоспорт

Ферстаппен не исключает воссоединения с Ньюи в Астон Мартин

Возможно, в 2026 году трехкратный чемпион мира станет напарником Фернандо Алонсо.
Сегодня, 11:41
Эдриан Ньюи и Макс Ферстаппен / Getty Images
Эдриан Ньюи и Макс Ферстаппен / Getty Images

Несколькими днями ранее Астон Мартин провел пресс-конференцию, во время которой было объявлено о подписании контракта с техническим директором Ред Булл Эдрианом Ньюи.

Пилот "быков" Макс Ферстаппен признался, что в будущем, начиная с 2026 года, они еще могут поработать вместе в составе британского коллектива.

"Я не знаю. Я имею в виду, что я работал с ним, поэтому знаю, какой он как личность, а также на что он способен", - цитирует Макса Motorsport.

"Я думаю, что каждый хотел бы работать во время своей карьеры с Эдрианом. Так что потенциально да".

Примечательно, что уже появилась информация, что Астон Мартин начал переговоры с нидерландцем о потенциальном сотрудничестве.

Ранее Макс Ферстаппен выразил надежду, что следующий Гран-при Азербайджана получится для Ред Булл более успешным, чем прошлый Гран-при Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Астон Мартин Эдриан Ньюи

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