ФИА не будет наказывать Ферстаппена за его протест
Своими действиями пилот не нарушил правила.
ФИА решила повторно не наказывать Макса Ферстаппена за его протест.
Напомним, пилот получил штраф за использование мата на пресс-конференции, и во время следующего общения с журналистами практически отказался говорить.
А после этого пилот провел небольшую беседу с желающими на улице, где и объяснил свое поведение.
ФИА решила не наказывать пилота за эти действия, так как он не нарушил никакие правила.
"Нет, он принял участие в пресс-конференции ФИА, как предписано правилами", - заявил представитель федерации.
Напомним, Гран-при Сингапура стартует сегодня, в 15:00 по киевскому времени.
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