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Автоспорт

ФИА не будет наказывать Ферстаппена за его протест

Своими действиями пилот не нарушил правила.
Сегодня, 13:24
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

ФИА решила повторно не наказывать Макса Ферстаппена за его протест.

Напомним, пилот получил штраф за использование мата на пресс-конференции, и во время следующего общения с журналистами практически отказался говорить.

А после этого пилот провел небольшую беседу с желающими на улице, где и объяснил свое поведение.

ФИА решила не наказывать пилота за эти действия, так как он не нарушил никакие правила.

"Нет, он принял участие в пресс-конференции ФИА, как предписано правилами", - заявил представитель федерации.

Напомним, Гран-при Сингапура стартует сегодня, в 15:00 по киевскому времени.

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