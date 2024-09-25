iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Алонсо: Феррари должна была выиграть Гран-при Сингапура

Интересное мнение от бывшего гонщика Скудерии.
Вчера, 23:20
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Гран-при Сингапура завершился победой пилота МакЛарен Ландо Норриса, который лидировал на каждом из 62 кругов гонки.

Однако, по мнению Фернандо Алонсо из Астон Мартин, победу должен был праздновать один из гонщиков Феррари.

"Вероятно, Феррари должна была выиграть эту гонку. Они были самой быстрой машиной в эти выходные", - цитирует испанца Motorsport.

Шарль Леклер и Карлос Сайнс из-за проблем в квалификации стартовали девятым и десятым соответственно.

Читай также: "Он всегда ворошит дер*мо": Вольфф - о словах Хорнера про контракт Расселла

По ходу заезда они смогли подняться выше, но из-за трафика, в котором они оказались на первом отрезке гонки, они не смогли рассчитывать на большее, чем пятое и седьмое места.

Ранее Шарль Леклер рассказал, за счет чего Феррари может продолжить борьбу за Кубок конструкторов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Фернандо Алонсо Гран-при Сингапура Астон Мартин

Статьи по теме

Леклер рассказал, что может помочь Феррари оставаться в борьбе за Кубок конструкторов Леклер рассказал, что может помочь Феррари оставаться в борьбе за Кубок конструкторов
Леклер - о Гран-при Сингапура: Провал в квалификации помешал нам в гонке Леклер - о Гран-при Сингапура: Провал в квалификации помешал нам в гонке
Риккардо: Сказочного финала не произошло Риккардо: Сказочного финала не произошло
Бущан - о разгромном поражении от Лацио: С такой игрой у Динамо будет и результат Бущан - о разгромном поражении от Лацио: С такой игрой у Динамо будет и результат
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:59
Бущан - о разгромном поражении от Лацио: С такой игрой у Динамо будет и результат
Лига Европы00:56
Шапаренко: Игроки Лацио показали нам, как нужно завершать атаки
Лига Европы00:28
Гуллит: Я не удивлен сегодняшней игрой Манчестер Юнайтед, все уже привыкли к этому
Европа00:21
Барселона продолжает идти без потери очков в чемпионате, победив Хетафе
Лига Европы00:04
Лига Европы: Порту уступил Буде/Глимт, Динамо не справилось с Лацио, Манчестер Юнайтед упустил победу над Твенте
Вчера, 23:58
Лига Европы23:58
Провал Динамо в первом тайме привел к разгромному поражению от Лацио
Европа23:55
Ливерпуль уверенно разгромил Вест Хэм, доигрывая в большинстве
Лига Европы23:21
Динамо - Лацио: Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Формула 123:20
Алонсо: Феррари должна была выиграть Гран-при Сингапура
НБА23:04
Тейтум: После такой Олимпиады мне не нужна никакая мотивация
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK