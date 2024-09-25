Алонсо: Феррари должна была выиграть Гран-при Сингапура

Гран-при Сингапура завершился победой пилота МакЛарен Ландо Норриса, который лидировал на каждом из 62 кругов гонки.

Однако, по мнению Фернандо Алонсо из Астон Мартин, победу должен был праздновать один из гонщиков Феррари.

"Вероятно, Феррари должна была выиграть эту гонку. Они были самой быстрой машиной в эти выходные", - цитирует испанца Motorsport.

Шарль Леклер и Карлос Сайнс из-за проблем в квалификации стартовали девятым и десятым соответственно.

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По ходу заезда они смогли подняться выше, но из-за трафика, в котором они оказались на первом отрезке гонки, они не смогли рассчитывать на большее, чем пятое и седьмое места.

Ранее Шарль Леклер рассказал, за счет чего Феррари может продолжить борьбу за Кубок конструкторов.

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