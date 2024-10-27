Пилот Альпин стартует с пит-лейн на Гран-при Мексики

Пилот Альпин Эстебан начнет Гран-при Мексики с пит-лейн.

Напомним, что по результатам квалификации француз стал лишь 19-м. А потому команда, ничем не рискуя, решила сделать замены в болиде Окона.

Француз получил новые батарею и блок электроники, превысив лимит по обоим компонентам, а потому начнет гонку с пит-лейн.

Напомним, что Гран-при Мексики стартует в воскресенье, 27 октября, в 22:00 по киевскому времени.

С его полным расписанием и результатами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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