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Автоспорт

Пилот Альпин стартует с пит-лейн на Гран-при Мексики

Эстебан Окон превысил лимит по двум компонентам.
Сегодня, 19:30
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Пилот Альпин Эстебан начнет Гран-при Мексики с пит-лейн.

Напомним, что по результатам квалификации француз стал лишь 19-м. А потому команда, ничем не рискуя, решила сделать замены в болиде Окона.

Француз получил новые батарею и блок электроники, превысив лимит по обоим компонентам, а потому начнет гонку с пит-лейн.

Напомним, что Гран-при Мексики стартует в воскресенье, 27 октября, в 22:00 по киевскому времени.

С его полным расписанием и результатами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эстебан Окон

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