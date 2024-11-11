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Экс-пилот: Карьера Мика Шумахера в Формуле-1 закончена

Кристиан Даннер считает, что гонщику пора задуматься о других сериях.
Сегодня, 13:23
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер заявил, что Мику Шумахера нечего ловить в серии.

По мнению немецкого гонщика, Шумахер уже три года не является основным пилотом, а теперь будет резервистом при 18-летнем Антонелли. Мику пора задуматься о смене серии.

"Следует хорошо подумать, хочет ли он этого. Ведь он будет запасным для 18-летнего Антонелли! Похоже, никто в Мерседес толком в нем не заинтересован.

Его карьера в Формуле-1 закончена. Он не будет основным пилотом три года подряд, а это совсем перебор. Мику надо принять это и избавиться от идеи о том, что есть лишь одна главная гоночная серия. Необходимо мыслить нестандартно и рассмотреть альтернативы. Есть много прекрасных возможностей, например, в Индикаре", – приводит слова Даннера Sports Mole.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл решил оставить Серхио Переса.

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