Предложений не дождался: Сайнс-старший раскрыл желаемые карьерные варианты сына
Бывший пилот Феррари вынужденно принял предложение Уильямс.
Отец Карлоса Сайнса назвал две команды, приглашения которых ждал наследник. Двукратный чемпион мира по ралли подтвердил, что испанец тяжело воспринял решение Скудерии попрощаться с ним.
"Когда он узнал о решении команды, то справиться с этим ему было непросто. Кроме того, ему было трудно смириться с тем, что по ряду причин ни Мерседес, ни Ред Булл не открыли перед ним дверь", – рассказал Сайнс-старший Chiringuito Inside.
Испанский гонщик несколько месяцев искал место в пелотоне. В конце концов, он подписал контракт с Уильямс. Интерес к Сайнсу также проявлял Заубер.
К слову, финн Боттас станет резервным пилотом трех команд F1.
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