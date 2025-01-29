Предложений не дождался: Сайнс-старший раскрыл желаемые карьерные варианты сына

Отец Карлоса Сайнса назвал две команды, приглашения которых ждал наследник. Двукратный чемпион мира по ралли подтвердил, что испанец тяжело воспринял решение Скудерии попрощаться с ним.

"Когда он узнал о решении команды, то справиться с этим ему было непросто. Кроме того, ему было трудно смириться с тем, что по ряду причин ни Мерседес, ни Ред Булл не открыли перед ним дверь", – рассказал Сайнс-старший Chiringuito Inside.

Испанский гонщик несколько месяцев искал место в пелотоне. В конце концов, он подписал контракт с Уильямс. Интерес к Сайнсу также проявлял Заубер.

К слову, финн Боттас станет резервным пилотом трех команд F1.

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