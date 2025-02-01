Мерседес запретил Боттасу выпустить новый календарь в стиле ню
Резервный пилот Мерседес Валттери Боттас не порадует фанатов новым календарем в этом году.
Напомним, фин ранее выпускал календарь в стиле ню со своими обнаженными фотографиями. Он пользовался большой популярностью среди фанатов серии.
Однако руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что теперь Валттери должен соответствовать статусу команды, а значит никакого календаря.
"Мы Мерседес, так что, пожалуй, календаря в стиле ню больше не будет. Мы это сообщили, но он должен оставаться собой.
И, если он хочет оставить уродливый маллет, пусть оставит.
Роль Валттери частично будет заключаться в том, чтобы следить за Кими. Быть наставником, наблюдать за тем, что происходит на трассе. А Кими будет учиться у Валттери и Джорджа", - приводит слова Вольффа RacingNews365.
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