Мерседес запретил Боттасу выпустить новый календарь в стиле ню

Резервный пилот Мерседес Валттери Боттас не порадует фанатов новым календарем в этом году.

Напомним, фин ранее выпускал календарь в стиле ню со своими обнаженными фотографиями. Он пользовался большой популярностью среди фанатов серии.

Однако руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что теперь Валттери должен соответствовать статусу команды, а значит никакого календаря.

"Мы Мерседес, так что, пожалуй, календаря в стиле ню больше не будет. Мы это сообщили, но он должен оставаться собой.

И, если он хочет оставить уродливый маллет, пусть оставит.

Роль Валттери частично будет заключаться в том, чтобы следить за Кими. Быть наставником, наблюдать за тем, что происходит на трассе. А Кими будет учиться у Валттери и Джорджа", - приводит слова Вольффа RacingNews365.

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