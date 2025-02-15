Сайнс признался, что болид Уильямс оказался лучше, чем он думал
Новичок Уильямс Карлос Сайнс заявил, что болид его нынешней команды лучше, чем он ожидал.
Испанец признался, что очень ждал декабрьских тестов, ведь первое впечталение очень важно. И он был очень удивлен уровнем болида команды из Гроу.
"Откровенно говоря, я считаю, что первое впечатление очень важно, потому что у тебя только один шанс произвести первое впечатление, и оно оказалось очень позитивным.
Ведь в Абу-Даби я понял, что болид чуть лучше, чем я думал, лучше, чем я ожидал. Разумеется, если сравнивать с машинами, которые я пилотировал, есть недостатки, однако нет огромного отставания.
Видно, что средняя группа сильно подтянулась к топ-командам, вот почему в квалификации в Абу-Даби мы все были в половине секунды друг от друга – это примерно половина десятой на поворот", - приводит слова Карлоса Motorsport Week.
Ранее также Уильямс уже представили болид широкой публике.
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