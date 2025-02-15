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Автоспорт

Сайнс признался, что болид Уильямс оказался лучше, чем он думал

Команды все ближе друг к другу.
Сегодня, 16:05
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Новичок Уильямс Карлос Сайнс заявил, что болид его нынешней команды лучше, чем он ожидал.

Испанец признался, что очень ждал декабрьских тестов, ведь первое впечталение очень важно. И он был очень удивлен уровнем болида команды из Гроу.

"Откровенно говоря, я считаю, что первое впечатление очень важно, потому что у тебя только один шанс произвести первое впечатление, и оно оказалось очень позитивным.

Ведь в Абу-Даби я понял, что болид чуть лучше, чем я думал, лучше, чем я ожидал. Разумеется, если сравнивать с машинами, которые я пилотировал, есть недостатки, однако нет огромного отставания.

Видно, что средняя группа сильно подтянулась к топ-командам, вот почему в квалификации в Абу-Даби мы все были в половине секунды друг от друга – это примерно половина десятой на поворот", - приводит слова Карлоса Motorsport Week.

Ранее также Уильямс уже представили болид широкой публике.

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