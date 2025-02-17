Сайнс высказался против ограничений ФИА по радиопереговорам пилотов

Пилот Уильямс Карлос Сайнс заявил, что не поддерживает возможное вмешательство ФИА в радиопереговоры пилотов.

Напомним, не так давно федерация начала борьбу против мата. Пилотов стали штрафовать за нецензурную лексику на пресс-конференциях, ограничения могут коснуться также и радиоперегоров.

Сайнс считает, что у микрофона пилоты действительно должны научиться сдерживать себя, однако во время гонки такое попросту невозможно. ФИА не стоит ограничивать радиопереговоры.

"Гонщики Формулы-1 должны контролировать себя и не ругаться на официальных пресс-конференциях и при общении с журналистами. Я выступаю за то, чтобы гонщики вели себя хорошо на этих официальных мероприятиях, ведь их могут смотреть и дети.

И в то же время я считаю, что попытка ограничивать и контролировать переговоры по радио – это уже чересчур. Ведь нужно помнить об адреналине, о давлении, под которым находятся пилоты во время гонки. Так что да, я считаю, что штрафы и так далее от ФИА за подобные вещи – это уже слишком. Ведь эти эмоции являются неотъемлемой частью Формулы-1. И зрители видят и слышат эти эмоции, чувствуют давление, волнение в голосе.

Я считаю, что если высказывания гонщика не несут в себе оскорбительный характер для кого-то, а он просто ругается, выплескивая эмоции, такие моменты не нужно контролировать. Ведь если запретить радиопереговоры, то зрители тоже лишатся того, что происходит в кокпите.

И, поверьте мне, никто не захочет устанавливать микрофоны прямо на футбольном поле, например, чтобы слышать, что говорят футболисты. И это аналогичная ситуация", - цитирует испанца Autosport.

Ранее также Карлос признался, что болид Уильямс лучше, чем он ожидал.

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