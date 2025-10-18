Легенда ралли объявил о возвращении в чемпионат

Итальянский автопроизводитель Лянча объявил о возвращении в ралли.

Напомним, что Лянча участвовала в WRC с момента основания чемпионата в 1973 году. Однако была вынуждена покинуть его в 1992 году из-за ряда различных факторов.

Тем не менее, итальянская компания все еще остается самым титулованым автопроизводителем WRC, имея на своем счету десять титулов. А о культовом статусе их авто и говорить нечего.

И вот спустя 33 года Лянча снова возвращается в WRC с новым автомобилем Ypsilon Rally2 HF Integrale. Вероятней всего, дебют состоится на Ралли Монте-Карло в январе 2026 году в категории Rally2.

Также напомним, что сегодня состоится спринт в рамках Гран-при США в Формуле-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!