Легенда ралли объявил о возвращении в чемпионат

Лянча примет участие в следующем сезоне.
Сегодня, 18:16       Автор: Андрей Безуглый
Lancia Delta S4 / Getty Images
Lancia Delta S4 / Getty Images

Итальянский автопроизводитель Лянча объявил о возвращении в ралли.

Напомним, что Лянча участвовала в WRC с момента основания чемпионата в 1973 году. Однако была вынуждена покинуть его в 1992 году из-за ряда различных факторов.

Тем не менее, итальянская компания все еще остается самым титулованым автопроизводителем WRC, имея на своем счету десять титулов. А о культовом статусе их авто и говорить нечего.

И вот спустя 33 года Лянча снова возвращается в WRC с новым автомобилем Ypsilon Rally2 HF Integrale. Вероятней всего, дебют состоится на Ралли Монте-Карло в январе 2026 году в категории Rally2.

Также напомним, что сегодня состоится спринт в рамках Гран-при США в Формуле-1.

