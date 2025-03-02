Днепр и Ровно пробились в финал Кубка Украины: ФБУ изменила дату поединка

Чемпион и вице-чемпион Украины стали финалистами второго по значению национального турнира.

Ровно в полуфинале разобрался с Харьковскими Соколами (90:70). Матч растянулся на два дня. Накануне команды не успели завершить поединок из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

В свою очередь Днепр в воскресенье уверенно разобрался с Черкасскими Мавпами (87:58). Самым результативным в составе команды Владимира Коваля стал Сергей Загреба. Центровой набрал 20 очков и сделал 6 подборов.

Федерации баскетбола Украины пришлось оперативно перенести финал Кубка Украины. Предварительно матч запланировали на воскресенье. Впрочем, теперь Днепр и Ровно разыграют трофей 22 марта.

Результаты Финала четырех Кубка Украины 2 марта

Харьковские Соколы – Ровно-ОШВСМ – 70:90 (17:23, 21:18, 10:23, 22:26)

Харьковские Соколы: Мартынов (18+7 подборов), Никита Безима 9), Максим Безима (3), Бречко (3), Шавгаров (2+9 передач) - старт; Чевердин (17), Заплотинский (9+5 подборов), Бибиков (5), Кузьмин (3), Змиевский (1).

Ровно: Уильямсон (21+12 подборов + 6 перехватов), Головчик (17+6 подборов), Браун (10+7 подборов), Тимощук (2+6 подборов), Гарбар (2+5 подборов) - старт; Фуллер (18+5 подборов), Соловьев (5), Шепелев (5), Поносов (3), Герасимчук (3) Ковалевский (0), Шептицкий (0).

Днепр – Черкасские Мавпы – 87:58 (24:19, 31:12, 19:21, 13:6)

Днепр: Загреба (20 + 6 подборов), Тимофеенко (17 + 4 передачи), Закурдаев (16 + 7 подборов), Конев (13 + 6 передач + 5 подборов + 2 перехвата), Горобченко (6 + 11 передач + 2 перехвата) - старт, Дубоненко (8) 2), Попов (0), Лещина (0), Коротченко (0).

Мавпы: Агафонов (16), Климов (11), Кошеватский (6+9 передач), Клебан (7+9 подборов, Марченко (4) - старт, Дюпри (3 перехвата), Пирогово (5+5 подборов), Упырь (0), Фесун (0), Назаренко (0).

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