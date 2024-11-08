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Баскетбол

Украина добыла разгромную победу в отборе на женский Евробаскет

Украинки добыли первую победу в турнире.
Сегодня, 11:30
Женская сборная Украины по баскетболу / ФБУ
Женская сборная Украины по баскетболу / ФБУ

В четверг, 7 ноября, женская сборная Украины по баскетболу провела поединок отбора на Евробаскет-2025.

Соперником нашей команды была сборная Северной Македонии.

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Украинкам удалось добыть крупную победу - 98:49.

Самым результативным игроком матча стала украинка Виктория Балабан, на счету которой 19 очков, пять подборов и три ассиста.

Северная Македония – Украина – 49:98 (13:26, 13:26, 7:27, 16:19)

Следующий матч в отборе женская сборная Украины сыграет 10 ноября в Риге против команды Сербии, которая победила Португалию (71:37).

Напомним, Украина на старте отбора проиграла Сербии и Португалии. 

На чемпионат Европы выйдут восемь победителей групп, а также четыре лучших вторых места квалификации.

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