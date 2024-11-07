Одноклубник Леня установил уникальное достижение

В рамках очередного игрового дня в НБА Сакраменто Кингс победили Атланту Хокс.

Как сообщает StatMamba, лидер "королей" Домантас Сабонис установил уникальное достижение. Литовец стал первым в истории игроком, который сделал трипл-дабл без промахов и потерь мяча.

В 2018 Никола Йокич был максимально близким, чтобы сделать это к Сабонису, но у него все же был один промах.

В матче против Атланты Сабонис набрал 17 очков, сделал 11 подборов и отдал 13 ассистов за 33 минуты 34 секунды на площадке.

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