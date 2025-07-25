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Баскетбол

Реал продлил контракт с баскетбольной легендой

Королевский клуб сохранил рекордсмена.
Сегодня, 17:30       Автор: Антон Федорцив
Серхио Юль / Getty Images
Серхио Юль / Getty Images

Универсальный защитник Серхио Юль определился с будущим. Ветеран продолжит выступления за мадридский Реал, сообщает официальный сайт клуба.

Рекордсмен "сливочных" по количеству сезонов (19) заключил 1-летний контракт. С 2007 года Юль завоевал с Реалом 29 трофеев. В частности, он трижды триумфовал в Евролиге и віиграл 9 титулов чемпиона Испании.

Средние цифры защитника в прошлом сезоне Евролиги – 6.6 очка, 1.4 подбора, 2.2 передачи и 0.4 перехвата за 17 с хвостиком минут на паркете. Реал завершил кампанию с победой в чемпионате Испании.

Напомним, украинец Виталий Степановский стал наставником Нефтчи из столицы Азербайджана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Серхио Юль

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