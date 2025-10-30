iSport.ua
Двукратный чемпион НБА оценил переход Ленья из НБА в Реал

Высказался о переходе Ленья в Реал.
Сегодня, 17:52       Автор: Валентина Чорноштан
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

В среду, 29 октября, украинский баскетболист Алексей Лень подписал контракт с мадридским Реалом.

Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко поделился мнением о переходе украинца Алексея Леня.

"Скорее всего, карьера Алексея уже подходит или подошла к концу, хотя, возможно, он еще вернется. Ситуации бывают разные. Но если переходить из НБА, то переходить в Реал — это вполне нормальный шаг".

То, что он уже покинул НБА и непонятно, вернется ли когда-нибудь, говорит о том, что уровень Алексея упал? Или пока нельзя делать такие выводы?

"Конечно, упал. Давайте признаем, что Алексей провел там 12 сезонов - это очень солидная цифра. У него действительно была хорошая карьера в НБА. Возможно, стоит подумать о том, чтобы еще пять сезонов отыграть в Европе. Тогда карьера вообще будет топовой.

Считаю, что это отличная история. Кто-то говорит, что Алексей мало играл там или еще что-то, но в НБА просто так никого не держат. Двенадцать сезонов это очень хороший результат".

