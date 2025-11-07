iSport.ua
Лень дебютировал за Реал в победном Эль Класико

Украинец провел посредственный матч.
Вчера, 22:41       Автор: Антон Федорцив
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Центровой Алексей Лень впервые сыграл за мадридский Реал. Новичок "сливочных" появился на паркете в рамках победного противостояния (101:92) с испанской Барселоной в 9-м туре Евролиги.

Опытный украинец начал поединок на скамейке запасных. Впоследствии Лень провел на площадке четыре с хвостиком минуты. За отведенное время он не отличился результативными действиями, но дважды сфолил.

Лень подписал контракт с Реалом в конце октября. В столице Испании на него рассчитывают в качестве дублера Вальтера Тавареша. Раньше украинец на взрослом уровне играл только за океаном.

Напомним, накануне Святослав Михайлюк обновил рекорд результативности в регулярке НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона евролига Реал Мадрид Алексей Лень

