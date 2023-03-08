Ульм - Прометей: обзор и результат встречи Еврокубка

В среду, 8 марта, Прометей продолжил своей участие в Еврокубке. В рамках 15-го тура соревнования украинский коллектив встречался с Ульмом (Германия).

По итогу первой половины встречи минимальное преимущество имел коллектив Ронена Гинзбурга - 39:40.

В третьей четверти Прометей сумел добыть солидное преимущество (24:17), которое сумел сохранить до финальной сирены. Итоговый счет встречи - 78:83.

Отметим, что украинская команда возглавляет турнирную таблицу группы А, имея 11 побед после 15 туров.

Результат матча Еврокубка Ульм - Прометей

Ульм - Прометей - 78:83 (21:20, 18:20, 17:24, 22:19)

Напомним, вчера Будивельник в непростом матче обыграл французский Шоле.