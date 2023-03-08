Ульм - Прометей: обзор и результат встречи Еврокубка
Украинская команда добыла очередную победу в рамках группы.
В среду, 8 марта, Прометей продолжил своей участие в Еврокубке. В рамках 15-го тура соревнования украинский коллектив встречался с Ульмом (Германия).
По итогу первой половины встречи минимальное преимущество имел коллектив Ронена Гинзбурга - 39:40.
В третьей четверти Прометей сумел добыть солидное преимущество (24:17), которое сумел сохранить до финальной сирены. Итоговый счет встречи - 78:83.
Отметим, что украинская команда возглавляет турнирную таблицу группы А, имея 11 побед после 15 туров.
Результат матча Еврокубка Ульм - Прометей
Ульм - Прометей - 78:83 (21:20, 18:20, 17:24, 22:19)
Напомним, вчера Будивельник в непростом матче обыграл французский Шоле.