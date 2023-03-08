iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Ульм - Прометей: обзор и результат встречи Еврокубка

Украинская команда добыла очередную победу в рамках группы.
Вчера, 22:30
Прометей / БК Прометей
Прометей / БК Прометей

В среду, 8 марта, Прометей продолжил своей участие в Еврокубке. В рамках 15-го тура соревнования украинский коллектив встречался с Ульмом (Германия).

По итогу первой половины встречи минимальное преимущество имел коллектив Ронена Гинзбурга - 39:40.

В третьей четверти Прометей сумел добыть солидное преимущество (24:17), которое сумел сохранить до финальной сирены. Итоговый счет встречи - 78:83.

Отметим, что украинская команда возглавляет турнирную таблицу группы А, имея 11 побед после 15 туров.

Результат матча Еврокубка Ульм - Прометей

Ульм - Прометей - 78:83 (21:20, 18:20, 17:24, 22:19)

Напомним, вчера Будивельник в непростом матче обыграл французский Шоле.


Статьи по теме

Футболисты МЮ недовольны поведением Бруну после разгрома от Ливерпуля Футболисты МЮ недовольны поведением Бруну после разгрома от Ливерпуля
Бавария - ПСЖ: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Бавария - ПСЖ: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
ESL Pro League Season 17: FaZe легко победили Rooster, OG тяжело одолели 00 Nation ESL Pro League Season 17: FaZe легко победили Rooster, OG тяжело одолели 00 Nation
Наставник Фейеноорда: Я считаю, что Шахтер сильнее Наставник Фейеноорда: Я считаю, что Шахтер сильнее
Помочь журналистам

Видео

Бавария - ПСЖ: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - ПСЖ: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание гонок этапа в Эстерсунде
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:37
Европа23:37
Футболисты МЮ недовольны поведением Бруну после разгрома от Ливерпуля
Лига Чемпионов23:37
Бавария - ПСЖ: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Киберспорт23:12
ESL Pro League Season 17: FaZe легко победили Rooster, OG тяжело одолели 00 Nation
Лига Европы23:09
Наставник Фейеноорда: Я считаю, что Шахтер сильнее
Бокс23:04
Джервонта Дэвис - Райан Гарсия: видео огненной битвы взглядов
Европа23:00
Одна из лучших теннисисток в истории: Игроки Вест Хэма оригинально поздравили женщин с праздником
Лига Чемпионов22:56
Бавария выбила Месси и Мбаппе из Лиги чемпионов
Игровые22:35
Украина не сумела обыграть Нидерланды в квалификации чемпионата мира 2024 по футзалу
Европа22:35
Ювентус обжалует снятие очков с клуба
Еврокубки22:30
Прометей добыл победу в Еврокубке, обыграв немецкий Ульм
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK