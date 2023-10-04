Прометей стартовал с победы в Еврокубке

В среду, 4 октября, Прометей провел первый матч в рамках Еврокубка. Соперником украинской команды стал Гамбург.

В первой четверте Прометей сделал большой отрыв, который сумел удержать до конца встречи.

Прометей - Гамбург 97:77 (35:15, 19:27, 24:20, 19:15)

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Соперниками Прометея в группе А также являются Хапоэль Тель-Авив, Ховентут, Цедевита Олимпия, Париж, Венеция, Вулвз, Бешикташ и Лондон Лайонз.

Отметим, в прошлом сезоне Прометей дошел до полуфинала турнира.

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