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Баскетбол

Прометей стартовал с победы в Еврокубке

Украинцы продолжают путь к вершине турнира.
Сегодня, 21:07
БК Прометей
БК Прометей

В среду, 4 октября, Прометей провел первый матч в рамках Еврокубка. Соперником украинской команды стал Гамбург.

В первой четверте Прометей сделал большой отрыв, который сумел удержать до конца встречи.

Прометей - Гамбург 97:77 (35:15, 19:27, 24:20, 19:15)

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Соперниками Прометея в группе А также являются Хапоэль Тель-Авив, Ховентут, Цедевита Олимпия, Париж, Венеция, Вулвз, Бешикташ и Лондон Лайонз.

Отметим, в прошлом сезоне Прометей дошел до полуфинала турнира.

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