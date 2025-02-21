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Баскетбол

ЛеБрон вышел на третье место по количеству матчей в "регулярках" НБА

Форвард Лейкерс установил очередное достижение.
Сегодня, 10:40
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

В ночь на 21 февраля Лос-Анджелес Лейкерс провели поединок против Портленда, в котором 40-летний Леброн Джеймс набрал 40 очков и помог своей команде одержать победу.

Кроме того, для ЛеБрона это было 1542 поединка в рамках регулярных чемпионатов НБА. По этому показателю он обошел Винса Картера и вышел на третье место в истории.

Уже в этом сезоне Джеймс может стать №2, но до первой строчки необходимо будет поиграть еще и в следующем сезоне.

Отметим, что по общему числу матчей (учитывая плей-офф), ЛеБрон уже является лидером с показателем в 1829 играх, тогда как у Карима Абдул-Джабара их 1797, а у Роберта Периша 1795 года.

Накануне ISPORT рассказывал, чтоЛеБрон ухудшил катастрофический статистический показатель времен Лейкерс.

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