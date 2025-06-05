Рассел Уэстбрук может перебраться в Израиль с рекордной зарплатой

Легенда НБА может поиграть в европейском баскетболе

Защитник Денвер Наггетс Рассел Уэстбрук может не просто сменить команду, но и вовсе покинуть НБА.

По информации журналиста Неманьи Жорича, в услугах бывшего МВП Лиги заинтересован израильский Хапоэль Тель-Авив.

Клуб, который стал победителем Еврокубка нынешнего сезона, в следующей кампании будет выступать в Евролиге.

Источник сообщает, что израильтяне готовы предложить Уэстбруку контракт, которых в Европе еще не было.

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В нынешнем сезоне Рассел выступает на контракте ветеранского минимума и получает немногим больше трех миллионов долларов.

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