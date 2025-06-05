За Дюранта перед драфтом будет бороться пятая часть лиги

Форвард Финикса, возможно, сменит команду еще до ярмарки талантов.

Легендарный баскетболист Кевин Дюрант - один из главных игроков, доступных для обменов этим летом.

Финикс согласен обменять форварда, а инсайдер Шэмс Чарания говорит, что Дюрант интересен многим клубам Лиги.

"В течение следующих 2-3 недель ожидается активное обсуждение возможного обмена Кевина Дюранта. 4-6 команд выразили серьезный интерес к игроку перед драфтом".

36-летний Дюрант в текущем сезоне сыграл в 62 матчах регулярного чемпионата и в среднем набирал по 26,6 очка, собирал 6,0 подборов и 4,2 результативные передачи, но его команда провалилась.

Раньше сообщалось, что Бостон Селтикс могут совершить обмен одной из своих звезд.

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