НБА: Сиксерс обыграли Бакс, Сан-Антонио сильнее Атланты
В рамках Национальной Баскетбольной Ассоциации прошли еще несколько поединков. В Милуоки встретились Бакс и Филадельфия Сиксерс, которые играли без своих МВП прошлых лет, что не помешало выдать и интересный матч, в котором "зажигал" Тайриз Макси.
Орландо – Клипперс – 129:101 (30:24, 31:25, 32:27, 36:25)
Орландо: Саггс (23 + 7 передач), Ф. Вагнер (20), да Силва (17 + 8 подборов), Бэйн (15 + 7 подборов), Картер (7 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Блэк (12), Битадзе (10), Айзек (9 + 7 подборов), Ховард (8), Кэйн (5), Ричардсон (3), Джонс (0).
Клипперс: Харден (31 + 8 передач + 5 потерь), Зубац (14 + 19 подборов), Коллинз (9), Сэндерс (6 + 5 потерь), Данн (4) – старт; Браун (9), Богданович (6), Кристи (6), Нидерхойзер (6), Пол (4), Б. Лопес (3), Батюм (3), Телфорт (0).
Мемфис – Сакраменто – 137:96 (35:22, 40:25, 38:29, 24:20)
Мемфис: Альдама (29), Кауард (19), Иди (16), Уэллс (13), В. Уильямс (4 + 15 передач) – старт; Лэндейл (21), Проспер (11), Спенсер (7 + 6 передач), Mashack (6), Джексон (6 + 9 подборов), Кончар (3 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (2 + 7 передач).
Сакраменто: Лавин (26), Уэстбрук (11 + 7 подборов), Юбэнкс (9), Дерозан (7), Ачиува (2) – старт; Рейно (12), Мюррэй (11), Клиффорд (8), Эллис (5), Шредер (3 + 6 передач), Монк (2).
Милуоки – Филадельфия – 114:123 OT (20:33, 37:22, 24:22, 25:29, 8:17)
Милуоки: Роллинз (32 + 14 передач), Портис (19 + 8 подборов), Кузма (17), Тернер (14 + 10 подборов), Грин (9) – старт; Трент (11), Энтони (5 + 7 передач), Симс (4), Г. Харрис (3).
Филадельфия: Макси (54 + 9 передач + 5 потерь), Джордж (21), Эджкомб (12 + 10 подборов), Эдвардс (7), Драммонд (3 + 8 подборов) – старт; Граймс (14), Маккейн (8), Уокер (2), Барлоу (2), Уотфорд (0).
Сан-Антонио – Атланта – 135:126 (28:34, 46:26, 21:32, 40:34)
Сан-Антонио: Фокс (26 + 9 передач), Шэмпени (20), Барнс (16), Васселл (15), Корнет (5) – старт; К. Джонсон (25 + 7 подборов), Джонс-Гарсия (12 + 6 передач), Сохан (8), Олиник (8), Брайан (0).
Атланта: Александер-Уокер (38), Джонсон (26 + 12 подборов + 7 передач), Порзингис (16), Дэниэлс (8 + 5 потерь), Рисаше (2) – старт; Оконгву (15 + 7 подборов), Кеннард (10), Уоллес (6), Крейчи (5), Гуйе (0).
