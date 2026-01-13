НБА: Сакраменто обыграл Лейкерс, Индиана победила Бостон
В ночь на вторник, 13 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 13 января
Кливленд – Юта – 112:123 (22:34, 40:20, 24:36, 26:33)
Кливленд: Гарленд (23+8 передач), Митчелл (21), Э. Мобли (15+9 подборов + 8 передач), Мэррилл (14), Аллен (8) – старт; Томлин (13), Тайсон (11), Портер (5), Хантер (2).
Юта: Джордж (32+9 передач), Маркканен (28+12 подборов), Михайлюк (11), Нуркич (11+17 подборов), Уильямс (8) – старт; Лав (11), Коллиер (7+8 передач), Сенсабо (7), Филипповские (4), Бейли (4).
Индиана – Бостон – 98:96 (19:24, 34:32, 26:21, 19:19)
Индиана: Сиакам (21 + 8 подборов + 6 передач), Хафф (20), Нембхард (13 + 9 передач), Несмит (6), Ферфи (4) – старт; Уокер (11+7 подборов), Джексон (8), Шеппард (5), Поттер (5), Макконнелл (5), Брэдли (0).
Бостон: Притчард (23+8 передач), Вайт (18), Кета (15+8 подборов), Хаузер (8+8 подборов), Шаерман (2) – старт; Саймонс (16), Уолш (6+9 подборов), Гарза (6), Гонсалес (2).
Торонто – Филадельфия – 102:115 (28:45, 23:35, 26:19, 25:16)
Торонто: Куикли (18), Ингрем (17 + 10 подборов + 7 передач), Барнс (15), Мюррей-Бойлс (12 + 7 подборов + 6 передач), Шед (3 + 6 передач) – старт; Лоусон (14), Мамукелашвили (8), Мартин (6), Дик (4), Беттл (3), Мобо (2), Темпл (0), Агбаджи (0).
Филадельфия: Макси (33), Эмбиид (27 + 8 подборов + 7 потерь), Эджкомб (15 + 8 передач), Джордж (15 + 6 передач), Барлоу (4) – старт; Убре (7), Уокер (6), Граймс (6), Маккейн (2), Бона (0), Эдвардс (0), Лаури (0), Уотфорд (0).
Даллас – Бруклин – 113:105 (32:23, 24:22, 28:32, 29:28)
Даллас: Флегг (27), Маршалл (22+9 передач), Харди (14), Кристи (10), Павелл (5+10 подборов) – старт; Томпсон (18), Нембхард (7+8 передач), Келли (5), Сиссе (2), Калеб Мартин (1).
Бруклин: Портер (28 + 9 подборов + 6 потерь), Клауни (13), Клекстон (13), Пауэлл (10), Мэнн (5 + 6 передач) – старт; Шарп (14+12 подборов), Мартин (7), Уилсон (6), Траоре (6+6 передач), Вольф (3).
Сакраменто – Лейкерс – 124:112 (32:28, 29:26, 34:29, 29:29)
Сакраменто: Дерозан (32 + 6 передач), Вестбрук (22 + 7 передач + 5 потерь), Лавин (19), Рейно (11), Ачиува (9 + 7 подборов) – старт; Монк (26+8 передач), Эллис (3), Кардвелл (2+7 подборов), Клиффорд (0).
Лейкерс: Дончич (42 + 7 подборов + 8 передач), Джеймс (22), Эйтон (13 + 13 подборов), Ларевия (2), Смарт (1) – старт; Хейс (12), Винсент (9), Джеймс-младший (6), Кнехт (5), Вандербилт (0), Клебер (0), Смит (0).
Клипперс – Шарлотт – 117:109 (24:26, 21:17, 41:41, 31:25)
Клипперс: Леонард (35), Харден (32 + 10 передач), Зубац (9 + 11 подборов), Коллинз (3), Данн (0) – старт; Миллер (14), Б. Лопес (9), Сендерс (8), Батюм (7), Браун (0), Кристи (0), Нидерхойзер (0).
Шарлотт: Болл (25+9 подборов), Книппел (18), Диабате (13+15 подборов + 4 блок-шота), Миллер (13), Бриджес (11) – старт; Мэнн (9), Джеймс (8), Г. Уильямс (7), Грин (3), Колкбреннер (2).
