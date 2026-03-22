Определён кандидат на переход в Восточную конференцию

Мемфис и Миннесота в фокусе НБА. Кто перейдет на Восток?

Кандидатами на переход с Западной конференции в Восточную после расширения НБА стали такие команды, как Миннесота и Мемфис.

Как сообщает инсайдер Шемс Чарания, лига дает зеленый свет именно на переход Тимбервулвз, ведь они базируются очень близко к клубам Востока Индиана Пейсерз, Чикаго Буллз и Милвоки Бакс.

А вот переезд Мемфис Гриззлиз пока под вопросом, однако этим летом будет принято решение в отношении команд из Сиэтла и Лас-Вегаса.

Добавим, что новые клубы будут представлять Запад, а переход Миннесоты на Восток позволит иметь по 16 команд в каждой конференции.

К слову, Дюрант опередил Джордана в списке лучших бомбардиров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!