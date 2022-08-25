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Баскетбол

Второй номер драфта-2022 получил травму при столкновении с ЛеБроном

Чет Холмгрен выбыл на неопределенный срок с потенциальным разрывом связок стопы.
Сегодня, 10:33
Адам Сильвер и Чет Холмгрен / Getty Images
Адам Сильвер и Чет Холмгрен / Getty Images
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Не успел Чет Холмгрен официально дебютировать за Оклахому, как тут же в предсезонной игре 20-летний бигмен ростом 2,13 м получил травму, еще и после столкновения с ЛеБроном Джеймсом.

Выбранный по вторым номером драфта 2022 года Холмгрен принял участие в матче полуаматорской лиги CrawsOver Pro-Am, Организованной экс-игроком НБА Джамалом Кроуфордом. Помимо Холмгрена и Джеймса, в игре принимали участие Джейсон Тейтум, Деджонте Мюррей, Паоло Банкеро, Айзея Томас и Аарон Гордон.

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В одном из моментов ЛеБрон пошел в проход под кольцо, где его встретил Холмгрен. В результате игроки столкнулись, а Чет начал заметно хромать.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, игрок Тандер предварительно получил разрыв связок стопы.

Определенно, это новость, которая не может радовать фанатов Оклахомы. Теперь игроку предстоит пройти углубленное обследование, после чего станет известен предварительный срок его восстановления.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс Оклахома-Сити Тандер Чет Холмгрен
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