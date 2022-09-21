Бостон особенным способом почтит память Билла Расселла

Каждая домашняя игра "кельтов" будет напоминать о легенде организации.

В этом году 17-кратный чемпион НБА Бостон совместно с лигой почтит память и наследие члена Зала славы и легенды клуба Билла Расселла.

Отдавая дань уважения, Селтикс представили новый домашний паркет перед сезоном-2022/23. Команда добавила номер 6 на обеих половинах площадки в 3-секундных зонах, чтобы воздать должное доминирующей игре Расселла под кольцом, передает официальный сайт лиги.

Be on the lookout for a special tribute to Bill Russell on the parquet this season ☘️ pic.twitter.com/Pt6IoZbekx — Boston Celtics (@celtics) September 19, 2022

Стоит отметить, что числовой текст впервые появится этой области на паркете какой-либо арены.

Ранее лига объявила, что на каждой площадке будет отображаться наклейка с номером 6 на боковой линии рядом с табло. Также стало известно, что каждая команда в лиге выведет из обращения шестой номер в честь Расселла, который скончался 31 июля 2022 года.