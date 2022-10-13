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Баскетбол

Предсезонка НБА: Лень помог Сакраменто обыграть Финикс, Михайлюк пропустил матч с Индианой

Команды понемногу набирают игровые кондиции, чтобы как следует войти в новый сезон.
Сегодня, 09:00
Алексей Лень (справа) / Getty Images
Алексей Лень (справа) / Getty Images
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В среду, 13 октября, прошло восемь матчей предсезонной подготовки команд к предстоящему сезону НБА.

В составе Сакраменто свой матч отыграл украинский баскетболист Алексей Лень. Он провел на паркете 15 минут и 49 секунд, за которые набрал четыре очка, совершил три отбора, одну передачу и два перехвата, а также совершил четыре фола.

Финикс – Сакраменто 104:105 (32:24, 25:30, 19:29, 28:22)

Финикс: Вашингтон (31 + 11 потерь), Лэндейл (17 + 8 подборов + 4 блок-шота), Окоги (6), Ли (6 + 8 подборов), Крэйг (5) – старт; Бийомбо (12 + 12 подборов), Уэйнрайт (9), Ли (9), Луваву-Кабарро (9).

Сакраменто: Фокс (15), Хертер (13), Барнс (12), Сабонис (9 + 10 подборов), Лайлс (6) – старт; Дэвис (12), Кук (10), Митчелл (6), Мету (6), Монк (5), Лень (4), Монеке (4), Меррилл (3), Эллис (0), Кета (0).

Что касается Святослава Михайлюка, то он не принимал участие в матче Нью-Йорк - Индиана, где его команда проиграла.

Индиана – Нью-Йорк 109:100 (23:33, 25:21, 29:25, 32:21)

Индиана: Дуарте (13), Тернер (10 + 7 подборов), Смит (9), Хилд (7), Макконнелл (5 + 6 передач) – старт; Матурин (27), Нембард (15 + 9 передач + 5 потерь), Джексон (8), Битадзе (8), Тэйлор (5), Бриссетт (2 + 8 подборов), Браун (0).

Нью-Йорк: Барретт (21), Рэндл (13 + 8 подборов), Брансон (11 + 8 подборов), Фурнье (8), Робинсон (8 + 8 подборов + 4 блок-шота) – старт; Куикли (12), Реддиш (10), Топпин (8), Хартенштайн (7 + 10 подборов), Макбрайд (2), Симс (0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Святослав Михайлюк Алексей Лень
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