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Баскетбол

Харден шикарно обыграл Смарта, но испортил момент, запустив "кирпич"

Если бы не проблемы с исполнением трехочкового, то "Борода" мог бы возглавить подборку ТОП-10 моментов игрового дня.
Сегодня, 14:53
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images
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Джеймс Харден - один из лучших игроков нынешней НБА. Он также попал в 75 (по факту, 76) лучших баскетболистов в истории лиги. Но это не застраховало его от неловких моментов.

Один из таких случился в матче-открытие нового сезона НБА. Его Филадельфия приехала в гости к Бостону, но увезти победу из Массачусетса им не удалось - "кельты" оказались сильнее (126:117).

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Интересующий нас эпизод случился за несколько минут до большого перерыва. Харден на дриблинге отправил лучшего оборонительного игрока прошлой регулярки Маркуса Смарта обратно в Оклахома Стэйт, после чего сделал "шимми". Но вот бросок его подвел - он не только не забросил, но и даже не попал по кольцу.

Во второй игре ночи Голден Стэйт без трудностей обыграл Лейкерс 123:109. До начала поединка прошла церемония награждения чемпионов специальными перстнями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс Маркус Смарт
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