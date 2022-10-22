НБА: Михайлюк помог Нью-Йорку обыграть Детройт, Голден Стэйт уступил Денверу

В четверг, 20 октября, прошел четвертый соревновательный день нового сезона НБА. Всего состоялось 11 матчей в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Шарлотт – Новый Орлеан 112:124 (24:35, 27:26, 34:32, 27:31)

Шарлотт: Хэйворд (26 + 7 передач), Розир (23 + 8 подборов + 11 передач), Убре (15), Вашингтон (10), Пламли (8) – старт; Макдэниэлс (14), Смит (10), Ричардс (6), Букнайт (0).

Новый Орлеан: Валанчюнас (30 + 17 подборов), Ингрэм (28 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Макколлум (21), Уильямсон (16), Джонс (7) – старт; Мерфи (8), Альварадо (6), Грэм (4), Эрнангомес (2), Нэнс (2), Маршалл (0).

Вашингтон – Чикаго 102:100 (26:30, 30:20, 21:24, 25:26)

Вашингтон: Кузма (26), Бил (19 + 8 передач + 5 потерь), Порзингис (14), Моррис (9), Авдия (6 + 10 подборов) – старт; Хатимура (12), Райт (6), Бартон (6), Гэффорд (2), Гилл (2).

Чикаго: Дерозан (32 + 6 передач), Вучевич (24 + 8 подборов), Досунму (7), Уильямс (7), Карузо (3) – старт; Драммонд (10 + 10 подборов), Уайт (10), Драгич (7), Грин (0).

Индиана – Сан-Антонио 134:137 (26:36, 29:34, 30:32, 49:35)

Индиана: Халибертон (27 + 12 передач), Хилд (13), Тэйлор (9 + 7 подборов), Дуарте (4), Смит (2) – старт; Матурин (26), Джексон (16), Нембард (14), Несмит (9), Битадзе (8), Макконнелл (4), Джонсон (2).

Сан-Антонио: Васселл (23), Джонсон (23 + 6 передач), Пелтль (21 + 8 подборов), Джонс (18), Сохан (4) – старт; Ричардсон (27), Коллинз (11), Бэйтс-Диоп (4), Макдермотт (3), Примо (3 + 7 передач).

Майами – Бостон 104:111 (22:30, 29:29, 26:30, 27:22)

Майами: Хирро (25), Адебайо (19 + 8 подборов + 5 потерь), Батлер (18 + 7 подборов), Лаури (17 + 6 передач), Калеб Мартин (4 + 7 подборов) – старт; Винсент (17), Дедмон (2), Струс (2), Робинсон (0), Хайсмит (0).

Бостон: Тейтум (29), Браун (28), Уайт (10 + 7 подборов), Хорфорд (9), Смарт (8 + 5 потерь) – старт; Г. Уильямс (10 + 7 подборов), Брогдон (7), Хаузер (6), Вонле (4).

Нью-Йорк – Детройт 130:106 (30:20, 42:32, 31:29, 27:25)

Нью-Йорк: Барретт (18), Брансон (17 + 6 передач), Рэндл (15), Фурнье (8), Робинсон (8) – старт; Куикли (20 + 7 подборов + 7 передач), Топпин (16), Роуз (13 + 6 передач), Хартенштайн (6 + 11 подборов), Реддиш (6), Михайлюк (3), Симс (0), Макбрайд (0), Арчидиаконо (0), Килс (0).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 1 минуту 49 секунд, за которые набрал три очка и совершил два подбора.

Детройт: Бей (26 + 7 подборов), Богданович (18), Айви (17 + 9 передач), Каннингем (15 + 8 подборов + 7 передач), Стюарт (8 + 10 подборов) – старт; Дюрен (8 + 10 подборов), Ки (4), Диалло (4), Макгрудер (3), Нокс (2), Хэйс (1), Бейхайм (0), Джозеф (0).

Атланта – Орландо 108:98 (19:27, 31:27, 30:27, 28:17)

Атланта: Янг (25 + 13 передач + 6 потерь), Коллинз (23 + 13 подборов), Мюррэй (20 + 9 подборов + 9 передач + 7 потерь), Хантер (12), Капела (8 + 7 подборов) – старт; Дж. Холидэй (9), А. Холидэй (4), Джонсон (4), Оконгву (3).

Орландо: Банкеро (20 + 12 подборов), Картер (14 + 8 подборов), Росс (11), Ф. Вагнер (8 + 7 подборов), Саггс (3) – старт; Энтони (25), Бамба (7), Бол (5), Окики (3), Хэмптон (2), Харрис (0).

Бруклин – Торонто 109:105 (28:24, 21:28, 29:27, 31:26)

Бруклин: Ирвинг (30 + 7 передач), Дюрэнт (27 + 6 передач + 5 потерь), Клэкстон (19 + 11 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (7), Симмонс (6 + 10 подборов + 8 передач) – старт; Миллс (10), Шарп (4 + 7 подборов), Харрис (3), М-ф Моррис (3).

Торонто: Сиакам (37 + 12 подборов + 11 передач), Ванвлит (18 + 7 подборов + 9 передач), Барнс (17 + 7 подборов), Трент (14), Ануноби (10) – старт; Бэнтон (4), Ачиува (4), Колоко (1), Янг (0).

Миннесота – Юта 126:132 OT (41:26, 23:29, 23:33, 33:32, 6:12)

Миннесота: Эдвардс (30 + 5 потерь), Таунс (27 + 8 подборов + 5 потерь), Расселл (23 + 7 передач), Макдэниэлс (10), Гобер (9 + 23 подбора) – старт; Науэлл (18), Маклафлин (5), Принс (4), Форбс (0), Андерсон (0), Рид (0), Риверс (0).

Юта: Кларксон (29 + 6 передач), Маркканен (24 + 13 подборов), Олиник (21), Конли (12 + 11 передач), Вандербилт (4 + 14 подборов) – старт; Бизли (15), Секстон (11), Хортон-Такер (8), Кесслер (6 + 4 блок-шота), Гэй (2).

Хьюстон – Мемфис 122:129 (32:26, 38:36, 30:33, 22:34)

Хьюстон: Грин (33), Портер (18), Гордон (17), Смит (10), Фернанду (4) – старт; Шенгюн (23 + 12 подборов), Мартин (8), Исон (6 + 7 подборов), Мэтьюз (3), Кристофер (0).

Мемфис: Морэнт (49 + 8 передач), Кончар (17), Бэйн (14 + 7 передач), Альдама (8 + 9 подборов), Адамс (6 + 9 подборов) – старт; Ларэвиа (12), Джонс (11), Родди (8), Кларк (4), Тиллман (0).

Голден Стэйт – Денвер 123:128 (34:40, 18:30, 36:28, 35:30)

Голден Стэйт: Карри (34), Уиггинс (23 + 8 подборов), Томпсон (16), Грин (13 + 9 передач), Луни (4) – старт; Уайзмен (11), Пул (7 + 7 передач), Грин (5), Куминга (4), Дивинченцо (3), Муди (3).

Денвер: Йокич (26 + 12 подборов + 10 передач + 5 потерь), Браун (20), Колдуэлл-Поуп (17), Портер (17), Гордон (10) – старт; Хайлэнд (14), Грин (10), Джордан (9), Браун (4), Рид (1).

Портленд – Финикс 113:111 OT (25:28, 22:25, 28:26, 27:23, 11:9)

Портленд: Лиллард (41 + 7 подборов), Нуркич (20 + 17 подборов), Саймонс (16), Харт (10 + 7 подборов), Грант (8) – старт; Литтл (9), Юбэнкс (5), Уинслоу (4), Шарп (0).

Финикс: Букер (33), Эйтон (26), Бриджес (13 + 6 передач), Пол (10 + 12 передач + 5 перехватов), К. Джонсон (5) – старт; Ли (8), Лэндейл (6), Пэйн (5), Крэйг (3), Окоги (2), Бийомбо (0).