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Баскетбол

НБА думает над решением серьезной проблемы "танкования" команд

Лиге не нравится, что команды специально проигрывают матчи, чтобы повысить шансы на получение более раннего выбора на драфте.
Вчера, 23:16
Кейд Каннингем / Getty Images
Кейд Каннингем / Getty Images
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Комиссар НБА Адам Сильвер в недавних комментариях рассказал о возможных решениях проблемы "танкования", отметив, что он понимает, почему команды будут делать это, когда на драфт будет выходить очередной талантливый  проспект, передает ESPN.

Данный вопрос был поднят из-за французского феномена Виктора Вембаньямы, который, как ожидается, выставит свою кандидатуру на драфт в 2023 году и станет главной целью многих команд.

"Мы предупреждаем команды. В этом году мы уделим этому вопросу особое внимание", - заявил Сильвер.

Адам Сильвер
Адам Сильвер

Он сказал, что лига рассматривала концепцию европейского футбола с понижением команд: клубы вылетали бы в G-лигу, а оттуда выходили бы команды в НБА. Однако он признал, что это невозможно сделать на данный момент, так как это дестабилизирует НБА.

"Это разрушит нашу бизнес-модель. И даже если вы возьмете две команды из G-лиги, они не будут готовы к соревнованиям в НБА".

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Стремясь помочь уменьшить "танкование", НБА уравняла шансы на участие в драфте в 2019 году, поэтому теперь у каждой команды с тремя худшими результатами регулярного сезона есть 14% шансов выиграть в лотерею. (До этого у команды с худшим результатом был шанс 25%, у второй худшей команды - 19,9%, а у третьей - 15,6%).

Паоло Банкеро
Паоло Банкеро

"Это то, за чем мы должны следить. Драфт, в принципе, хорошая система. Но я понимаю "танкование", особенно когда есть ощущение, что появляется такой игрок раз в поколение, как в этом году".

"Команды умнее, они креативны, и они реагируют — мы двигаемся, они двигаются — поэтому мы всегда ищем, есть ли еще лучшая система", — сказал Сильвер.

"Танкование" в НБА - преднамеренный слив матчей ради получения большего шанса на первый выбор предстоящего драфта, где команда может выбрать лучшего игрока раньше соперников.

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