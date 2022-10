Звезда Голден Стэйт раскритиковал журналистов за новости о завершении карьеры в 2024 году

Недавно появилось спекулятивное сообщение о том, что защитник Голден Стэйт Клэй Томпсон завершит карьеру в 2024 году. Как и его товарищ по команде Стеф Карри, Клэй заметил эту шумиху в СМИ и позаботился о том, чтобы все это прекратилось.

После матча с Лейкерс, он призвал к ответу журналистов, которые написали подобное о нем.

"Вот еще что: там была новость - я не собираюсь завершать карьеру в 2024 году. Так что если вы пишите подобную х*рню, просто несите за это ответственность... Это безумие", - цитирует Клэя Sports Illustrated.

"I have no intention of retiring in 2024. If you write some dumb s*** like that, just be held accountable, cause that's crazy...”



Klay Thompson sets the record straight after reports surface that he has plans to retire by 2024 😳



(via ⁦@ArmstrongWinter⁩) pic.twitter.com/DvvnCzJmmi